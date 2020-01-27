Украинского депутата выбрали вице-президентом ПАСЕ

Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко (фракция «Слуги народа») избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа», заместитель члена постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук в Facebook.
«Член украинской делегации, представитель „Слуги народа“ Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы», — отметила Кравчук.
По ее словам, двадцать вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до начала следующей сессии.
«Должность вице-президента чрезвычайно ответственная, ведь он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, которые заслуживают быть освещены в докладах », - подчеркнула парламентарий.
Она уточнила, что Мережко — доктор юридических наук, ученый, специалист в области международного права. Он возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Мережко имеет опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении.
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