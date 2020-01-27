Один из подозреваемых в деле МН17 захотел участвовать в суде в Гааге

Окружной суд Гааги подтверждает, что минимум один из подозреваемых по делу рейса МН17 изъявил желание присоединиться к судебному процессу и хочет быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.

Об этом Укринформу в Гааге сообщили в пресс-службе суда.

«Недавно суд получил сообщение о том, что как минимум один из подозреваемых изъявил желание быть представленным в суде нидерландской защитой», — говорится в сообщении.

При этом в суде сказали, что не разглашают, кто именно изъявил желание присоединиться к судебному процессу по делу MH17. Также не разглашается название юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого.

Как отметили в суде, это обычная практика, когда до начала публичных слушаний не разглашают, кто будет участвовать в процессе, какие подаются материалы и ходатайства.

Напомним, что суд относительно уничтожения самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется 9 марта 2020 года в судебном комплексе «Схипхол», расположенном примерно в 50 км от Гааги.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса «Бук», которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них — россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на момент уничтожения самолета полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый — украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР». Четверка была объявлена в международный розыск. Их присутствие в зале суда называют маловероятным. Однако это не помешает судебному процессу.

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.