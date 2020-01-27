На почте уверяют, что коронавирус не распространяется через посылки

Компания «Укрпочта» уверяет, что нет никаких доказательств распространения коронавируса через посылки и просит не распространять ложную информацию.

Об этом завили в пресс-службе «Укрпочты».

«Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано», — отметили там.

Отмечается, что почта следит за ситуацией с коронавирусом и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения и своими партнерами в Китае.

Сейчас Всемирная организация здравоохранения не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли.

Поэтому в компании призывают доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.

Напомним, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом китайского типа.