В украинских портах ликвидируют морские инспекции

Правительство приняло решение, которым ликвидирует «морские инспекции» из-за их неэффективности.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Тelegram.

«Правительство ликвидирует „морские инспекции“ из-за их неэффективности. В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные „морские“ инспекции — Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах », - отметил аремьер-министр.

К сожалению, добавил он, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев.

«Фактически эти органы полностью себя дискредитировали», — считает Гончарук.

По его словам, функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции. Отныне каждое задержание судна должно быть санкционировано только руководителем Госэкоинспекции.