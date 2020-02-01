Госсекретарь США впервые за 25 лет приехал к Лукашенко

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Минск.
Это первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет. За годы независимости Беларусь в 1991 году посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, в 1994 в Минске побывал президент США Билл Клинтон.
Помпео прилетел в белорусскую столицу из Киева. В Минске он встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. В Госдепартаменте США целью визита назвали стремление «подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений».
Помпео пробудет в Минске менее дня. Он собирался с визитом в Минск 4 января, планировались его переговоры с Лукашенко. Однако визит был отложен из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке. В августе прошлого года Минск для встречи с руководством страны посетил Джон Болтон, занимавший тогда пост помощника президента США по национальной безопасности. В сентябре 2019 года с визитом в стране побывал заместитель Госсекретаря США Дэвид Хэйл.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016