Госсекретарь США впервые за 25 лет приехал к Лукашенко

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Минск.

Это первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет. За годы независимости Беларусь в 1991 году посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, в 1994 в Минске побывал президент США Билл Клинтон.

Помпео прилетел в белорусскую столицу из Киева. В Минске он встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. В Госдепартаменте США целью визита назвали стремление «подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений».

Помпео пробудет в Минске менее дня. Он собирался с визитом в Минск 4 января, планировались его переговоры с Лукашенко. Однако визит был отложен из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке. В августе прошлого года Минск для встречи с руководством страны посетил Джон Болтон, занимавший тогда пост помощника президента США по национальной безопасности. В сентябре 2019 года с визитом в стране побывал заместитель Госсекретаря США Дэвид Хэйл.