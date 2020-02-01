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Airbus заплатит €3,6 млрд по делу о взятках и подкупе

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Airbus заплатит €3,6 млрд по делу о взятках и подкупе

Airbus заключила ряд соглашений с Великобританией, Францией и США, силовые структуры которых обвинили авиастроительную компанию в коррупции, и согласилась выплатить штраф в €3,59 млрд, говорится на сайте компании.

Выплаты также покроют издержки властей в течение всего времени, пока шло разбирательство, уточняется в заявлении. Британское Бюро по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) получит €984 млн, Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) — €2,083 млрд, Минюст и Госдеп США — €526 млн и €9 млн соответственно.

SFO отмечает, что компания признала вину и заключила соглашение об отсрочке судебного преследования. Бюро предполагает, что Airbus будет в полной мере сотрудничать со следствием во всех трех странах, а также обязуется сообщать о любых дальнейших правонарушениях. По утверждению SFO, если Airbus не будет соблюдать эти условия, судебное разбирательство возобновится. Соглашение будет действовать до 31 января 2023 года.

Расследование в отношении Airbus началось еще в 2016 году. Компанию обвинили в том, что она давала взятки чиновникам в разных странах, когда выходила на новые рынки. Reuters сообщает, что Airbus давала взятки должностным лицам в ОАЭ, Китае, Южной Корее, Индии, на Тайване, в России, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Японии, Турции, Мексике, Бразилии, Таиланде, Кувейте и Колумбии. По информации SFO, компания также незаконно перечисляла деньги чиновникам на Шри-Ланке, в Индонезии, Малайзии и Гане. Бюро отмечает, что взятки компания давала с 2011 по 2015 год.

По данным SFO, коррупцией занимались сотрудники подразделения Airbus, которое производит оборудование для военной и космической сферы. Бюро также удалось выяснить, что компания использовала сеть посредников в разных странах, имевших влияние на тех, кто принимает решения о закупке авиатехники, и за деньги помогавших ей заключать сделки, передает Reuters.

Так, компания заплатила $2 млн жене одного из руководителей ланкийской авиакомпании Sri Lankan Airlines и ввела в заблуждение британский департамент гарантирования экспортных кредитов. В Гане выплаты от Airbus получал родственник правительственного чиновника.

Британское бюро выяснило, что в коррупционных сделках были замешаны тайваньская авиакомпания TransAsia Airways и две индонезийские — Garuda Indonesia и Citilink Indonesia. Последние не предоставили агентству комментарий, а TransAsia Airways обанкротилась в 2018 году.

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Французский прокурор, передает Bloomberg, заявил в суде, что использованный план помог Airbus увеличить прибыль на €1,05 млрд ($1,2 млрд). По словам источника Reuters, знакомого с подробностями разбирательства, компания использовала схему с посредниками в течение примерно десяти лет. Все решения по этим вопросам принимали сотрудники ныне расформированного подразделения Airbus, где числилось 250 человек, а суммы платежей исчислялись сотнями миллионов евро в год. Bloomberg со ссылкой на американских следователей сообщает, что в коррупционных схемах участвовали сотрудники отдела маркетинга и стратегии, где работали 150 человек.

В 2017 году гендиректор Airbus Том Эндерс разослал сотрудникам письмо, предупредив о расследовании в отношении компании, начатом в 2016 году, писала Les Echo. По его словам, разбирательство инициировали после внутренней проверки в Airbus. Как уточняет Reuters, компания обнаружила в документах не соответствующую действительности информацию, которая предоставлялась в департамент гарантирования экспортных кредитов, и сообщила об этом британским властям. Агентство отмечает, что после этого в 2014 году Airbus приостановила выплаты.

Airbus
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