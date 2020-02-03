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По меньшей мере 16 иностранцев заразились коронавирусом в Китае

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По меньшей мере 16 иностранцев заразились коронавирусом в Китае

По меньшей мере 16 граждан иностранных государств заразились вирусом 2019-nCoV в Китае. Об этом заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«По данным соответствующих ведомств, на 2 февраля вызванная коронавирусом пневмония диагностирована у 16 иностранных граждан в Китае. Из них двое уже выписаны из медучреждений, еще 14 проходят лечение, их состояние стабильно», — указала она.

Власти Китая не видят оснований для введения против КНР ограничительных мер в области туризма и торговли из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

«ВОЗ по-прежнему верит в способность Китая контролировать вспышку заболевания. Нет никаких оснований для принятия мер, которые излишне мешают международным поездкам и торговле», — сказала Хуа Чуньин.

По словам дипломата, «китайское правительство приняло всеобъемлющие и строгие меры профилактики и контроля после вспышки эпидемии, многие из которых превзошли требования международных санитарных правил».

«Большинство стран высоко ценят и поддерживают усилия Китая в борьбе с новым коронавирусом. Мы понимаем и уважаем их действия, когда они принимают или усиливают карантинные меры на границе», — продолжила Хуа Чуньин. «В то же время некоторые страны, в частности, США, неадекватно перегнули палку, что безусловно противоречит ВОЗ», — резюмировала она.

В МИД КНР отметили, что власти США ввели чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая в связи с распространением пневмонии. Официальный представитель ведомства назвала действия американской стороны плохим примером.

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Напмоним, что в США общее число заболевших пневмонией нового типа, по последним данным, достигло 11. Вашингтон объявил о запрете на въезд на территорию страны почти для всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американцев, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. Кроме того, на принудительный карантин на 14 дней будут помещать всех американских граждан, побывавших в последнее время в провинции Хубэй. Тех же американцев, кто посетил другие регионы Китая, подвергнут превентивному медицинскому осмотру, 14 дней они будут на карантине у себя дома под присмотром врачей.

Китай, коронавирус
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