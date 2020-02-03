Студентов из Китая и стран ЮВА в Украине предлагают учить дистанционно

Министерство образования и науки Украины рекомендует высшим учебным заведениям организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые не находятся в Украине и не могут прибыть в страну из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.
«Министерство образования и науки Украины будет рекомендовать учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не находятся на территории Украины или не могут прибыть в Украину, в связи со вспышкой эпидемии коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
Отмечается, что такие меры рекомендованы в ответ на письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны. «Наша цель — обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV)», — отметили в министерстве.
Предполагается, что до 10 февраля 2020 года вузы должны сообщить всем своим студентам и слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса.
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