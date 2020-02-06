Войти
Правительство пообещало оцифровать все госуслуги в стране
официально
Правительство пообещало оцифровать все госуслуги в стране
Рябошапка обещает через неделю рассказать, кто слушал премьера
резонанс
Рябошапка обещает через неделю рассказать, кто слушал премьера

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

транспорт
RSS

Мининфраструктуры собирается возить туристов по Днепру в Беларусь

121
Мининфраструктуры собирается возить туристов по Днепру в Беларусь

Министерство инфраструктуры Украины проводит работу по организации туристического маршрута водным транспортом Киев—Мозырь (Беларусь, Гомельская обл.) — Киев.

Как сообщается на сайте Мининфраструктуры по итогам встречи главы ведомства Владислава Криклия с министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Авраменко в Минске в четверг, указанный маршрут планируется осуществлять с использованием судна «Свитанок», которое принадлежит ГП «Администрация речных портов». Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года.

Кроме того, по словам Криклия, в планах на 2020 год — расширение зоны Речной информационной службы от г. Вышгород (Киевская обл.) до границы с Республикой Беларусь. При этом к концу 2021 года предусмотрены меры по обеспечению радиосвязи в диапазоне морской подвижной службы.

Во время встречи также обсуждался вопрос развития международных транспортных коридоров Черное море — Балтийское море, в частности восстановление международного водного пути Е-40 в сообщении Днепр-Припять.

«Проект по восстановлению международного речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации. Работы по черпанию и доведению судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие мероприятия планируется начать с открытием навигации», — цитирует пресс-служба министра инфраструктуры.

Читайте также: В «Слуге народа» заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста

Как сообщалось, Республика Беларусь заключила инвестиционный договор с компанией ЗАО «Белтопэнерго» на строительство речного порта на Днепре в Гомельской области (Беларусь) вблизи границы с Украиной.

Администрация морских портов Украины и «Белтопэнерго» в декабре 2018 года подписали меморандум, направленный на развитие логистики и перевозки грузов между Украиной и Беларусью с использованием речного транспорта, создание новых рабочих мест и привлечение новых грузопотоков в морские порты Украины.

Мининфраструктуры, Беларусь, Днепр
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 6 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016