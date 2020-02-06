Мининфраструктуры собирается возить туристов по Днепру в Беларусь

Министерство инфраструктуры Украины проводит работу по организации туристического маршрута водным транспортом Киев—Мозырь (Беларусь, Гомельская обл.) — Киев.
Как сообщается на сайте Мининфраструктуры по итогам встречи главы ведомства Владислава Криклия с министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Авраменко в Минске в четверг, указанный маршрут планируется осуществлять с использованием судна «Свитанок», которое принадлежит ГП «Администрация речных портов». Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года.
Кроме того, по словам Криклия, в планах на 2020 год — расширение зоны Речной информационной службы от г. Вышгород (Киевская обл.) до границы с Республикой Беларусь. При этом к концу 2021 года предусмотрены меры по обеспечению радиосвязи в диапазоне морской подвижной службы.
Во время встречи также обсуждался вопрос развития международных транспортных коридоров Черное море — Балтийское море, в частности восстановление международного водного пути Е-40 в сообщении Днепр-Припять.
«Проект по восстановлению международного речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации. Работы по черпанию и доведению судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие мероприятия планируется начать с открытием навигации», — цитирует пресс-служба министра инфраструктуры.
Как сообщалось, Республика Беларусь заключила инвестиционный договор с компанией ЗАО «Белтопэнерго» на строительство речного порта на Днепре в Гомельской области (Беларусь) вблизи границы с Украиной.
Администрация морских портов Украины и «Белтопэнерго» в декабре 2018 года подписали меморандум, направленный на развитие логистики и перевозки грузов между Украиной и Беларусью с использованием речного транспорта, создание новых рабочих мест и привлечение новых грузопотоков в морские порты Украины.
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