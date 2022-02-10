Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста

Посольство Беларуси в Украине обратилось в Министерство иностранных дел Украины с нотой протеста в связи с заменой государственного флага Беларуси в «Аллее многонационального города» в Днепре на бело-красно-белый.

«В связи с тем, что мэрия г. Днепра не отреагировала на обращение посла И.Сокола по факту произошедшего в г. Днепре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Днепра Б. Филатова государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 года в МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне», — сообщает пресс-служба посольства.

В сообщении отмечается, что белорусская сторона оценивает замену флага как «проявление недружественного отношения» и «акт государственного вандализма», который нарушил основополагающие принципы международного права.

«Белорусская сторона требует возвращения государственного флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем», — заявили в посольстве.

Ранее государственный красно-зеленый с орнаментом флаг Беларуси, поднятый у здания горсовета Днепра в рамках проекта «Аллея многонационального города», был заменен на бело-красно-белый.