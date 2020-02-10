У правительства есть четкий план приватизации ОПЗ и «Центрэнерго»

Кабмин имеет четкий план по приватизации «Центрэнерго» и Одесского припортового завода — в ближайшее время в «Центрэнерго» планируют провести международный аудит, чтобы «разобраться, что там происходит».

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил премьер Алексей Гончарук.

«Я знаю, в каком состоянии они („Центрэнерго“ и ОПЗ — ред.) находятся. Но, конечно, моя оценка — она достаточно поверхностна. Потому что до деталей знать каждое предприятие может только человек, который там непосредственно работает», — отметил глава правительства.

«Мы внимательно следим за тем, как выглядит сегодня „Центрэнерго“. У нас в правительстве за работу этого предприятия отвечает и фактически таким курирующим министром является Алексей Оржель, министр энергетики.

Почему? В том числе потому, что когда мы пришли в правительство в сентябре, у нас на складах была рекордно низкое количество угля, и нам нужно было за два месяца максимально нарастить количество этого топлива, чтобы спокойно войти в отопительный сезон. И это, в том числе, о „Центрэнерго“. Ну, потому что фактически мы имели серьезные риски, что мы просто не будем иметь, чем топить», — рассказал Гончарук.

«У нас по „Центрэнерго“ есть четкий план, мы его собираемся приватизировать. Мы очень решительно настроены. И у нас есть новый глава Фонда государственного имущества, который достаточно активно работает над тем, чтобы это произошло.

У нас сейчас появляются препятствия, судебные решения. Сегодня очередное судебное решение было отменено, то есть мы боремся, со своей стороны не дадим остановить этот процесс. Мы планируем завести туда в ближайшее время международный аудит, „большую четверку“ для того, чтобы разобраться, что там происходит», — подчеркнул премьер.

«Почему мы до сих пор резко не поменяли менеджмент, даже несмотря на слухи о том, что кто-то на что-то влияет? Очень просто. Потому что во время отопительного сезона заходить на объект неправильно.

Наш общий подход заключается в следующем: по каждому предприятию у нас есть стратегия. То есть мы понимаем, что мы хотим этим сделать», — заверил глава правительства.

Также, по его словам, у правительства есть четкий план по Одесскомуму припортовому заводу, однако Гончарук отказался его озвучивать.

"Я не готов сейчас его озвучивать. Есть стратегия, у нас есть советники, мы с ними консультируемся. Честный ответ заключается в том, что там очень много деталей и очень долго рассказывать.

В целом мы понимаем, что там нужно делать, но там действительно есть много долгов, которые специально создавались в том числе и для того, чтобы загнать предприятие в процедуру банкротства.