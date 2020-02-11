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Полиция нашла поджигателей автомобиля львовской журналистки «Радио Свобода»

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Полиция нашла поджигателей автомобиля львовской журналистки «Радио Свобода»

Правоохранители установили злоумышленников, вероятно причастных к поджогу автомобиля львовской журналистки издания «Радио Свобода», им объявили о подозрении, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

«По версии следствия, в совершении указанного преступления подозревается ранее судимый львовянин, известный в криминальном мире по контрабандные схемы и хищения топлива из Львовской железной дороги... К совершению указанного преступления, вероятно, причастен работник Франковского отдела полиции ГУ ЧП во Львовской области, который в сговоре с инициатором, подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную „работу“. Ему заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск», — говорится в сообщении.

В настоящее время в прокуратуре решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании вероятном заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей, а работнику полиции — ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд с целью рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предварительная правовая квалификация данного преступления по ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины.

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Ранее сообщалось, что Галицкий районный суд Львова постановил поместить подозреваемого в поджоге авто журналистки под круглосуточный домашний арест.

В ночь на 30 января неизвестный во Львове совершил поджог автомобиля «Мицубиси кольт», принадлежащего корреспондентке «Радио Свобода» Галине Терещук.

Львов, полиция, поджог
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Комментарии (1)
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Гость
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иван Федоров
иван Федоров 37 минут назад

преступники , умышленно уничтожающие чужое имущество , должны все компенсировать в 200% убытка ... а не трогайте чужое !!!

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