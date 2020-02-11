В РФ заявили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

Заявления Киева и степень выполнения им «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Как отметил Руденко, в декабре на встрече в Париже лидеры «нормандской четверки» назначили очередной саммит на апрель, а местом проведения выбрали Берлин. При этом Киев, Донецк и Луганск, якобы, обязались:
—развести силы на трех новых участках линии соприкосновения;
—открыть новые пункты пропуска;
—продвинуться в разминировании;
—провести обмен удерживаемыми лицами;
—закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера»;
—согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.
«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», — считает Руденко.
Без реального прогресса в выполнении «Парижского пакета», в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита «нормандского формата» пока не приходится, заявил он.
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