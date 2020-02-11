Даты визита Зеленского в США пока нет

Дата возможного визита Президента Украины Владимира Зеленского в США пока не известна.
Об этом заявил помощник Президента Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина 24».
«Дат по-прежнему нет, не буду вас обманывать», — отметил он.
Помощник Президента также подчеркнул, что госсекретарь США Майк Помпео говорил, что даты должны появиться в «ближайшее время».
«Думаю, что сейчас у них там закончатся все их внутренние процедуры, связанные с импичментом и т. д., я думаю, что мы в ближайшее время должны получить даты визита, и я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в США», — сказал Ермак.
Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео 30-31 января находился с визитом в Украине.
13 декабря 2019 года вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время своего визита в Вашингтон заявил, что украинская сторона вместе с американскими партнерами продолжает работать над подготовкой визита президента Украины в США в ответ на приглашение Дональда Трампа провести встречу в Белом доме.
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