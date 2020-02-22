В Италии зарегистрирована вторая за сутки смерть от коронавируса

В Италии от коронавируса умер второй человек. Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на медицинские источники. Накануне в итальянской провинции Венето от заболевания погиб мужчина в возрасте 78 лет.
В публикации говорится, что жертвой коронавируса стала женщина, которая проживала в Ломбардии. Как уточняет газета Corriere della Sera, ей было 75 лет.
Число инфицированных в областях Ломбардия и Венето возросло до 29 человек.
Это стало третей смертью от копронавируса в Европе. Ранее, в середине февраля, во Франции погиб зараженный коронавирусом турист из Китая. Министр здравоохранения Франции Аньез Бузен сообщал, что 80-летний мужчина прилетел в страну из провинции Хубэй, где началось распространение коронавируса.
По последним данным властей Китая, всего от вируса погибли более 2,3 тыс. человек. Наибольшее количество зараженных заболеванием — более 75 тыс. из 76,7 тыс. — находятся в Китае.
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