В Новых Санжарах для эвакуированных устанавливают 4G интернет

Для того чтобы эвакуированные из Уханя люди могли общаться с родными, в медцентре в Новых Санжарах устанавливают скоростной бесплатный интернет.

Об этом информирует официальный сайт Полтавской облгосадминистрации.

"В медцентр в Новых Санжарах завезли передвижную станцию для высокоскоростного доступа к Интернету. Оборудование предоставил мобильный оператор Vodafone Ukraine в рамках меморандума между компанией и Полтавской облгосадминистрацией. Теперь эвакуированные из Уханя украинцы смогут без проблем общаться с родными", - сказано в сообщении.

Инженеры компании оперативно разворачивают инфраструктуру, необходимую для обеспечения связи с бесплатным доступом в сеть Интернет.

Работы проводятся в короткие сроки - в обычном режиме такая установка занимает несколько дней. Но, учитывая срочность и важность задачи, инженеры планируют развернуть сеть и обеспечить доступ к широкополосному интернету в Новых Санжарах в течение суток.

Устойчивая пропускная способность 4G-сети позволит обеспечить надежное высокоскоростное соединение. Сеть также позволит проводить прямые трансляции.