В Новых Санжарах для эвакуированных устанавливают 4G интернет

Для того чтобы эвакуированные из Уханя люди могли общаться с родными, в медцентре в Новых Санжарах устанавливают скоростной бесплатный интернет.
Об этом информирует официальный сайт Полтавской облгосадминистрации.
"В медцентр в Новых Санжарах завезли передвижную станцию для высокоскоростного доступа к Интернету. Оборудование предоставил мобильный оператор Vodafone Ukraine в рамках меморандума между компанией и Полтавской облгосадминистрацией. Теперь эвакуированные из Уханя украинцы смогут без проблем общаться с родными", - сказано в сообщении.
Инженеры компании оперативно разворачивают инфраструктуру, необходимую для обеспечения связи с бесплатным доступом в сеть Интернет.
Работы проводятся в короткие сроки - в обычном режиме такая установка занимает несколько дней. Но, учитывая срочность и важность задачи, инженеры планируют развернуть сеть и обеспечить доступ к широкополосному интернету в Новых Санжарах в течение суток.
Устойчивая пропускная способность 4G-сети позволит обеспечить надежное высокоскоростное соединение. Сеть также позволит проводить прямые трансляции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016