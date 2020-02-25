В Черновцах госпитализировали женщину, вернувшуюся из Италии

В Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. Ее проверяют на возможный коронавирус.
Об этом Укринформу рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.
«В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют», — сказала Полищук.
Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус.
Более подробную информацию обещают обнародовать позже.
Напомним, что количество больных коронавирусом в Италии достигло 283 человек. Вирус продолжает распространяться по новым регионам. Семь человек умерли.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016