Коронавирус добрался до Нигерии и Новой Зеландии

Федеральное министерство здравоохранения Нигерии сообщило о первом в стране случае заражения коронавирусом нового типа. Соответствующее уведомление было опубликовано в пятницу в Twitter ведомства.

Также представитель министерства здравоохранения Новой Зеландии сообщил о первом случае заражения коронавирусом нового типа в стране.

Его слова приводит в пятницу газета The New Zealand Herald.

Отмечается, что заболевший прилетел из Ирана с пересадкой в индонезийской провинции Бали.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 45 странах. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.