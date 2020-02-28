Украинка с лайнера Diamond Princess вылечилась от коронавируса

Гражданка Украины, у которой на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии был обнаружен новый коронавирус, выписана из больницы. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

«Украинка была 27 числа (февраля) выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна», — цитирует Зеленко «Украинская правда». По данным МИД, их состояние улучшается.

Всего на борту Diamond Princess находились 24 гражданина Украины (все входят в состав экипажа), у четырех из них обнаружили коронавирус, они были госпитализированы. Еще 20 украинцев сейчас находятся на Diamond Princess. От эвакуации в Украину они отказались и решили, что после карантина останутся на Diamond Princess.

В четверг заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что новый коронавирус диагностирован у пяти украинцев, находящихся за пределами страны: у четырех человек на лайнере Diamond Princess и одной украинки, которая находится в Неаполе.