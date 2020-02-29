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В Италии раскупили маски Fendi стоимостью около €200

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Один из сайтов онлайн-продаж выставил модную медицинскую маску от Fendi по цене €190. Как сообщает новостной портал Open, этот товар был раскуплен и больше не подлежит заказам клиентов.

В компании пояснили, что такая маска, сделанная на 100% из шелка, была в продаже на протяжении нескольких лет. «Это вполне модный предмет, особенно в Азии, для защиты от смога. Сейчас их раскупили в связи со вспышкой коронавируса, но они совершенно не защищают от него», — объяснили представители Fendi. Тем не менее охватившая население паника не остановила от покупки данного товара по весьма внушительной цене.

Как указывают в ассоциации потребителей, спрос на медицинские маски возрос за одну неделю на 400%. В связи с этим поднялась стоимость, которая достигает €2 в аптеках и до €10 «с рук». В некоторых интернет-магазинах на фоне возникшего дефицита цена масок достигла €70. Итальянская прокуратура открыла расследование по факту спекулятивных действий на рынке. В частности, обыски прошли в итальянских представительствах Amazon и eBay.

В аптеках Рима этот товар исчез несколько дней назад, при этом на улицах в масках встречаются только редкие туристы, чаще с восточными чертами. При этом итальянские специалисты утверждают, что маски нужно надевать только инфицированным коронавирусом, а также медперсоналу.

Такая маска стала орудием медийной пропаганды. Так, ее надел в эфире на своей странице Facebook губернатор области Ломбардия Аттилио Фонтана после того, как коронавирус был выявлен у одной из его помощниц.

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Локальная вспышка коронавируса в северной области Ломбардия в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях — Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где растет число заболевших. Об отдельных случаях известно в 12 областях. Десять городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы. Ограничительные меры введены в ряде регионов, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Ряд компаний перевел своих сотрудников на дистанционный режим работы.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом достигло в Италии 650 человек, 17 пожилых людей скончались.

Италия, коронавирус
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