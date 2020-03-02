Число заболевших коронавирусом продолжает расти

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV на территории материкового Китая достигло 80 026 человек. Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

За сутки китайские власти выявили 202 новых случая заболевания. При этом количество тех, кого вылечили и выписали из больниц, увеличилось до 44 462 человек (2837 — за последние сутки). Под медицинским наблюдением остаются более 46 тыс. человек, близко контактировавших с носителями коронавируса.

Количество смертей, вызванных осложнениями на фоне вируса, в Китае достигло 2912 случаев. Новыми жертвами стали 42 человека — все в провинции Хубэй, являющейся очагом распространения заболевания.

Всего к утру 2 марта в Хубэе зафиксировано 30 543 подтвержденных случая заражения (25 903 из них в городе Ухань), 33 757 человек были выписаны из больниц в связи с выздоровлением.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что за пределами Китая число заболевших коронавирусом 2019-nCoV составило 7169 человек. За сутки медики выявили 1160 новых случаев.

Больше всего новых подтвержденных заражений в Южной Корее — 586. За ней идут Италия (240) и Иран (205). Коронавирус распространился уже на 58 стран, последние инфицированные выявлены в Эквадоре, Катаре, Монако, Азербайджане и Ирландии.

В Европе самое большое число погибших от вызванных вирусом осложнений в Италии — 34 человека. За сутки скончались 13 пациентов с этим диагнозом. Общее число заболевших, по данным главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, достигло 1577 человек.

Во Франции китайский коронавирус выявили у 130 человек. 116 человек госпитализированы, из них девять находятся в критическом состоянии. Двое заразившихся умерли, еще 12 были выписаны.

Из-за риска заражения дирекция Лувра приняла решение о временном закрытии музея. Заранее проданные билеты можно вернуть и получить деньги. Когда Лувр откроется снова, не сообщается.