В Украине зафиксирован первый случай коронавируса

В Украине зафиксирован первый человек, инфицированный короновирусом, первый случай обнаружили в результате тестирования в Черновцах.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабинете министров.
«Вчера я вам говорил, что есть четыре случая с подозрением. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека», — сказал он.
В настоящее время проводится работа с кругом окружения лица с подтвержденным коронавирусом. «И этот круг невелик», — отметил Ляшко.
Главный санврач Украины рассказал, что заболевший — мужчина, который до 26 февраля путешествовал по городам Италии и 26 февраля вернулся на родину через румынский аэропорт.
«В аэропорту был проведен температурный скрининг лица, после чего оно вернулось в Черновицкую область, где прошло дополнительный температурный скрининг и получило памятку о самоизоляции, так как вернулось из страны распространения вируса. После двух дней самоизоляции у лица были симптомы, который вызвали подозрение на заражение коронавирусом», — сказал замминистра.
По словам Ляшко, мужчина обратился в больницу и получил консультацию у семейного врача, который и осуществлял лечение до 29 февраля, пока у больного не поднялась высокая температура и появились симптомы, которые потребовали дополнительных консультаций в инфекционной больнице. Затем мужчина, согласно всем процедурам, был направлен на определенную госпитальную базу.
Вечером в понедельник, 2 марта, подтвержден коронавирус.
Супруга заболевшего, которая также находилась с ним в Италии, а позже и в самоизоляции, продолжает находиться дома, симптомы заболевания к настоящему времени у нее зафиксированы.
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