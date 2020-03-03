Папа Франциск прошел тест на коронавирус

Папу Римского Франциска, который лечит простуду, проверили на наличие коронавируса и получили отрицательный результат.

Об этом сообщает Il Messaggero.

«Папа Франциск, который страдает от простуды, сдал тест на коронавирус, результат оказался отрицательным», — говорится в сообщении.

Папа Франциск в течение последних дней был вынужден отменить ряд мероприятий из-за недомогания.

В целом, с начала распространения коронавируса Ватикан стал почти безлюдным, без привычной толпы туристов.