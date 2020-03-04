Путин заявил, что Россия постепенно уходит от нефтезависимости

Зависимость экономики России от нефтегазовых доходов постепенно снижается, но полностью избавиться от нее «одним щелчком пальцев» невозможно, считает президент РФ Владимир Путин.

«Мы хотели уйти от нефтезависимости и постепенно уходим, кстати говоря, — сказал он в интервью для проекта ТАСС „20 вопросов Владимиру Путину“. — Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов растет». «Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», — добавил российский президент.

Он также отметил, что его беспокоит стагнация реальных доходов россиян, которую глава РФ объяснил резким — почти в два раза — падением цен на энергоносители. Путин признал, граждане страны не могут «ждать годами» решения вопроса роста реальных доходов.

«Я это прекрасно понимаю, я вообще понимаю, что это одна из ключевых социальных проблем. Мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать, ... способов много», — заявил российский лидер.