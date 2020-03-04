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Коболев обсуждает в США, как окончательно похоронить «Северный поток – 2»

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Коболев обсуждает в США, как окончательно похоронить «Северный поток – 2»

Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода Nord Stream 2.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете, передает Укринформ.

«Игра еще не закончена. Россияне попытаются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода», — отметил глава Нафтогаза.

Он заметил, что хотя россияне и «не являются лучшими в строительстве эффективных и современных судов», технические возможности для прокладки труб все же существуют.

«Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь (в США — ред.), как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно», — подчеркнул Коболев.

По его словам, санкционная политика Вашингтона в отношении Nord Stream 2 стала «одним из важнейших шагов» в поддержку энергетической безопасности Украины.

«Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении», — заявил глава Нафтогаза.

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Как сообщалось, в декабре прошлого года президент США подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» ради энергетической безопасности Европы.

Предусмотрено введение ограничений — в том числе против судов, которые занимаются прокладкой трубопроводов по морскому дну, а также лиц, причастных к их работе. Позже стало известно, что Палата представителей и Сенат Конгресса США обсуждают возможность введения нового пакета санкций, нацеленных против этих газопроводов.

Андрей Коболев, Северный поток-2
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