Путин готов сократить добычу нефти вместе с ОПЕК и США

Россия готова объединить усилия с другими странами, чтобы совместными усилиями сократить добычу нефти примерно на 10 млн барр. в сутки, заявил президент Владимир Путин.
«Конечно, это все должно происходить по‑партнерски», — сказал Путин на прошедшем в режиме видеоконференции совещании. Глава РФ пояснил, что Россия готова к договоренностям с такими партнерами, как США и странами-участницами соглашения ОПЕК+.
«Полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года», — добавил Путин.
Напомним, сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на углеводороды в районе $60 за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях, причем только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд — усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.
Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
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