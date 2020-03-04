ЕС хочет стать климатически нейтральным к 2050 году

Еврокомиссия (ЕК) в среду представила закон о климате, который должен сделать Евросоюз климатически нейтральным к 2050 году. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в Брюсселе.
«Сегодня Еврокомиссия предлагает закрепить в законодательстве политическое обязательство ЕС стать климатически нейтральным к 2050 году, чтобы защитить планету и наших людей. Европейский закон о климате устанавливает цель на 2050 год и направление движения для всей политики ЕС, а также обеспечивает предсказуемость для государственных органов, бизнеса и граждан», — отмечается в нем.
Как поясняется в документе, «в соответствии с европейским законом о климате Еврокомиссия предлагает юридически обязывающий целевой показатель чистого нулевого выброса парниковых газов к 2050 году». «Институты ЕС и государства-члены должны коллективно принять необходимые меры на уровне ЕС и на национальном уровне для достижения этой цели», — подчеркивается в нем.
Еврокомиссия с сегодняшнего дня приступает к публичным консультациям по будущему европейскому климатическому закону. «Благодаря этим консультациям общественность будет вовлечена в совместную разработку этого инструмента», — говорится в заявлении ЕК.
Как заявила позже на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, европейский закон о климате обяжет страны — члены Евросоюза учитывать климатические изменения в политике по всем сферам. «Текст закона — короткий и простой, но он требует от нас самого важного. Закон обяжет ЕС учитывать климатические изменения в политике во всех сферах», — сказала она.
Климатический нейтральный Евросоюз к 2050 году — главный приоритет Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая объявила о своем намерении еще до утверждения ее должности.
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