Дети и подростки меньше всего подвержены риску заражения новым вирусом

Китайские ученые проанализировали шансы заразиться новым коронавирусом для представителей разных возрастных групп. Меньше всего риск для детей до 10 лет и для подростков от 10 до 19 лет: в сумме доля подобных пациентов среди заразившихся составляет всего около 2%. Это следует из исследования, которое опубликовал научный журнал JAMA. На него ссылается Центр контроля и профилактики заболеваний КНР.

Исследование основано данных о почти 45 тыс. подтвержденных случаях заболевания, которые собраны к 12 февраля 2020 года. Анализ показал, что наибольшая доля — 86,6% зараженных — относятся к возрастной группе от 30 до 79 лет. При этом на детей до 10 лет приходится 0,9% заболевших, на группу от 10 до 19 лет — 1,2%.

Авторы исследовании подтверждают более ранние выводы своих коллег о том, что риск заражения среди пожилых гораздо выше. «Вирус поражает в первую очередь людей с хроническими заболеваниями, такими как астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии», — говорится в статье.

Напомним, что коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что и SARS и MERS — возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу. Изначальным переносчиком вируса 2019-nCoV, как предполагают ученые, выступали летучие мыши, также появлялись свидетельства о том, что в этом могут быть «виновны» змеи.