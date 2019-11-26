Более 20% бюджета ЕС потратят на борьбу с изменением климата

Совет министров ЕС, заседание которого состоялось в понедельник в Брюсселе, принял бюджет Европейского Союза на следующий год, при этом 21% расходов будет направлено на борьбу с климатическими изменениями.
Соответствующее сообщение размещено на сайте Европейского Совета.
«21% бюджета пойдет на мероприятия, направленные на решение проблемы климатических изменений. Это будет достигнуто посредством климатически-ориентированных действий в нескольких сферах, таких как исследования и развитие, транспортная и энергетическая инфраструктура, а также внешняя деятельность ЕС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бюджет ЕС на следующий год также будет направлен на поддержание экономического роста и конкурентоспособности европейской экономики, а также на достижение других приоритетов ЕС, в частности, в таких сферах как безопасность и управление миграцией.
Общая часть бюджетных обязательств (доходная часть) установлена в объеме 168,7 миллиарда евро, что составляет увеличение на 1,5% по сравнению с дополненным бюджетом 2019 года. При этом общий объем платежей (расходной части) определен в объеме 153,6 миллиарда евро, на 3,4% больше, чем в текущем году.
Все изменения сделаны в рамках Долгосрочной финансовой перспективы ЕС на 2014-2020 годы.
Бюджет будет считаться окончательно принятым после решения Европейского Парламента, которое должны принять в среду 27 ноября, во время пленарного заседания в Страсбурге.
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