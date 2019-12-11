Войти
Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против России
официально
Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против России
Кабмин предлагает отвязать прожиточный минимум от соцвыплат
резонанс
Кабмин предлагает отвязать прожиточный минимум от соцвыплат

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

Новая Еврокомиссия предлагает потратить на экологию €260 млрд

160
Новая Еврокомиссия предлагает потратить на экологию €260 млрд

Еврокомиссия нового состава под руководством Урсулы фон дер Ляйен представила свою приоритетную задачу — «Зеленую стратегию» по климату и энергетике, требующую инвестиций в размере €260 млрд до 2030 года. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе.

«Еврокомиссия сегодня представила европейскую „Зеленую стратегию“ — дорожную карту для обеспечения устойчивости экономики ЕС путем превращения климатических и экологических проблем в возможности во всех областях и обеспечения справедливого и инклюзивного перехода для всех», — отмечается в нем.

В документе говорится, что для достижения задач до 2030 года потребуется €260 млрд.

«Достижение целей европейской „Зеленой стратегии“ потребует значительных инвестиций. Достижение текущих климатических и энергетических целей 2030 года, по нашим оценкам, потребует дополнительных ежегодных инвестиций в размере €260 млрд, что составляет около 1,5% ВВП в 2018 году», — говорится в коммюнике.

В тексте также сообщается, что ЕК в ближайшие 100 дней представит первый «европейский закон о климате». «Чтобы воплотить в законодательство политические амбиции стать первым в мире климатически нейтральным континентом к 2050 году, Еврокомиссия представит в течение 100 дней первый „европейский закон о климате“, — отмечается в документе. — Для достижения наших климатических и экологических целей Еврокомиссия также представит стратегию сохранения биоразнообразия на период до 2030 года, новую промышленную стратегию и план действий по циркулярной экономике. Немедленно начнется работа по повышению целевых показателей выбросов в Европе на период до 2030 года, что позволит наметить реалистичный путь к достижению цели 2050 года».

Читайте также: ГБР провело обыски дома у экс-президента «УкрБуда» Микитася

Еврокомиссия намерена в начале 2020 года представить план устойчивого инвестирования в этот проект. «По крайней мере 25% долгосрочного бюджета ЕС должно быть выделено на климатические действия, и Европейский инвестиционный банк, Европейский климатический банк окажут дополнительную поддержку», — пояснили в ЕК. Еврокомиссия подчеркивает, что будет использовать все доступные международные платформы и организации для продвижения своих целей во всем мире, так как климатические изменения являются глобальным вызовом. «G7, G20, международные конвенции и двусторонние отношения будут использоваться для того, чтобы убедить других активизировать свои усилия», — говорится в заявлении ЕК.

Следующим шагом должно стать одобрение Европарламентом и Евросоветом «Зеленой стратегии» ЕС, после чего проект будет запущен.

ЕС, экология, климат, Еврокомиссия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 11 декабря 2019
Вторник, 10 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Аргентинизация Украины

Минфин хвастается, что в Украине падает доля госдолга к ВВП. Меня пугает то, что такой же путь однажды уже проходила другая страна. Поскольку с этой страной очень много сходства, то мне даже хочется назвать этот путь: «Аргентинизация Украины».
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016