Новая Еврокомиссия предлагает потратить на экологию €260 млрд

Еврокомиссия нового состава под руководством Урсулы фон дер Ляйен представила свою приоритетную задачу — «Зеленую стратегию» по климату и энергетике, требующую инвестиций в размере €260 млрд до 2030 года. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе.

«Еврокомиссия сегодня представила европейскую „Зеленую стратегию“ — дорожную карту для обеспечения устойчивости экономики ЕС путем превращения климатических и экологических проблем в возможности во всех областях и обеспечения справедливого и инклюзивного перехода для всех», — отмечается в нем.

В документе говорится, что для достижения задач до 2030 года потребуется €260 млрд.

«Достижение целей европейской „Зеленой стратегии“ потребует значительных инвестиций. Достижение текущих климатических и энергетических целей 2030 года, по нашим оценкам, потребует дополнительных ежегодных инвестиций в размере €260 млрд, что составляет около 1,5% ВВП в 2018 году», — говорится в коммюнике.

В тексте также сообщается, что ЕК в ближайшие 100 дней представит первый «европейский закон о климате». «Чтобы воплотить в законодательство политические амбиции стать первым в мире климатически нейтральным континентом к 2050 году, Еврокомиссия представит в течение 100 дней первый „европейский закон о климате“, — отмечается в документе. — Для достижения наших климатических и экологических целей Еврокомиссия также представит стратегию сохранения биоразнообразия на период до 2030 года, новую промышленную стратегию и план действий по циркулярной экономике. Немедленно начнется работа по повышению целевых показателей выбросов в Европе на период до 2030 года, что позволит наметить реалистичный путь к достижению цели 2050 года».

Еврокомиссия намерена в начале 2020 года представить план устойчивого инвестирования в этот проект. «По крайней мере 25% долгосрочного бюджета ЕС должно быть выделено на климатические действия, и Европейский инвестиционный банк, Европейский климатический банк окажут дополнительную поддержку», — пояснили в ЕК. Еврокомиссия подчеркивает, что будет использовать все доступные международные платформы и организации для продвижения своих целей во всем мире, так как климатические изменения являются глобальным вызовом. «G7, G20, международные конвенции и двусторонние отношения будут использоваться для того, чтобы убедить других активизировать свои усилия», — говорится в заявлении ЕК.

Следующим шагом должно стать одобрение Европарламентом и Евросоветом «Зеленой стратегии» ЕС, после чего проект будет запущен.