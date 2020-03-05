У еще двух украинцев подозревают коронавирус после поездки в Италию

Двое жителей Черновицкой области в четверг госпитализированы в инфекционное отделение больницы в связи с подозрением на коронавирус, сообщает областная государственная администрация.

«Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии», — говорится в сообщении Черновицкой ОГА в соцсети Фейсбук в четверг.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса — в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию. Его жена, которая также находилась в Италии, а позже — в самоизоляции у себя дома, 3 марта была помещена на обсервацию. Никаких симптомов заболевания у неё не наблюдается. Ее муж, у которого обнаружили коронавирус, уже чувствует себя лучше.

Помимо этого, в инфекционное отделение областной клинической больницы были госпитализированы еще 4 буковинцев с признаками инфекционного заболевания. Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Covid-19.