Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит отставку Рябошапки

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
Об этом объявил председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании парламента в среду, сообщает Укринформ.
«В связи с требованием 152 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 9-го созыва и в соответствии с ч. 8 ст.19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 18:30 5 марта 2020 года, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия Генеральному прокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу», — сказал Разумков.
Напомним, что накануне в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления № 3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Проект подписали более 100 народных депутатов, в том числе — от фракции «Слуга народа».
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