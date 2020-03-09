В Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус

В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирован еще один человек, который вернулся из-за границы.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

«Мужчина, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 9 марта, в Черновцах. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что результаты тестов на коронавирус у 6 буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными. Также подтвержден COVID-19 у контактировавших лиц.

Результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус доставили в больницу 7 марта, пока не готовы.

По состоянию на утро 9 марта 2020 года в мире зарегистрировано более 110 000 случаев заболевания Covid-19.

В Украине пока подтвержден один случай инфицирования коронавирусом — в Черновцах.