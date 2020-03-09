В Иране из-за угрозы коронавируса отпустили 70 тысяч заключенных

Власти Ирана временно освободили около 70 тыс. заключенных в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса в стране. Об этом заявил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, передает агентство Tasnim.

По его словам, прежде всего разрешения покинуть тюрьму давали заключенным с сопутствующими заболеваниями. Раиси подчеркнул, что власти приняли меры, чтобы освобожденные из тюрьмы заключенные не создали угрозу для общества.

Ранее официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур объявил, число погибших в стране возросло до 194, еще 6 566 человек заражены.