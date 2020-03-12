Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса

Проведение матчей чемпионата Испании по футболу приостановлено по причине коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании.

Данная мера будет распространяться как минимум на два тура первенства. Также приостановлено проведение встреч низшего дивизиона чемпионата страны. В среду Королевская испанская федерация футбола отменила любительские турниры.

«Учитывая утренние новости о карантине, установленном в [мадридском] „Реале“, и возможных положительных анализов на коронавирус у игроков из других клубов, руководство Ла лиги считает, что появились веские обстоятельства для перехода на новый уровень борьбы с коронавирусом. Решение будет пересмотрено после завершения карантина в указанных клубах, а также в свете других возможных ситуаций», — говорится в заявлении.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных — примерно половина общего числа — обнаружено в автономном сообществе Мадрид. К настоящему моменту в Испании выявлено более 2,2 тыс. заболевших, 56 человек умерли.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заразились более 118 тыс. человек.