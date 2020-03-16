В ВОЗ заявили о резком росте случаев коронавируса в мире

В мире на прошлой неделе произошел существенный рост случаев заболевания коронавирусом COVID-2019, причем большинство из них приходится на страны за пределами КНР, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«На прошлой неделе мы видели стремительный рост количества случаев COVID-2019. О большинстве случаев и летальных исходов сейчас сообщают в остальной части мера вне Китая», — сказал он на брифинге.
В то же время Гебрейесус посетовал, что несмотря на увеличение интенсивности таких мер, как закрытие школ и отмена спортивных мероприятий, в ВОЗ не считают достаточными нынешние масштабы сдачи тестов на наличие заболевания и масштабы «изоляции». «Самый эффективный способ предотвращать заболевание и спасать жизни — разорвать цепи передачи COVID-2019. Для этого вам надо сдавать тесты и изолироваться», — подчеркнул глава ВОЗ.
При этом он напомнил, что ВОЗ уже направил в 120 стран 1,5 млн набора для тестов.
«Это глобальный рубежный кризис в здравоохранении в наше время. Следующие дни, недели и месяцы станут испытанием нашей решимости, испытанием нашего доверия науки и испытанием солидарности», — добавил Гебрейесус.
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