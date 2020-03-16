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Зеленский рассказал, кто останется работать

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Зеленский рассказал, кто останется работать

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки должны работать в Украине в привычном режиме, несмотря на вводимые ограничительные меры.

«Министерствам, главам ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры, государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта», — сказал он в своем видеообращении в понедельник, опубликованном на его странице в Facebook.

Зеленский указал, что работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы.

«Особенно важна работа Верховной Рады Украины. По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас в ситуации мирового пандемии и угрозы глобального финансового кризиса парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, генерального прокурора», — отметил он.

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Президент считает, что быстрые реформы — это «скорая помощь для экономики». «Без них — экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокирует не трибуну — вы блокируете жизни Украины», — заявил он.

Владимир Зеленский, коронавирус
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