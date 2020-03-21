В Украине завели 8 уголовных дел за нарушение карантина

Правоохранители с начала действия в Украине карантина начали 8 уголовных производств по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Сегодня полицейские составили 923 административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области — 167, в Донецкой — 85, в городе Киеве — 75», — говорится в сообщении.
Кроме того, 67- в Киевской области, 61 — в Запорожской, 54 — в Черкасской, сорок седьмой Одесской, сорок третий Херсонской, 33 — в Винницкой области, по 32 — в Сумской и Харьковской, 30 — в Ровенской, 29 — Львовской, 25- Волынской, 22 — Черновицкой, 21 — Кировоградской, 19 — Черниговской, 18 — Николаевской, 14 — Луганской, 12 — Закарпатской, по 9 — в Ивано-Франковской и Тернопольской, 8 — в Житомирской, 7 — в Хмельницкой и 4 — в Полтавской области.
Так, всего в суд направлено 889 административных протоколов.
Также полиция начала 8 уголовных производств по ст.325 Уголовного кодекса Украины: 3 — в Харьковской области, по одному — в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской областях и городе Киеве.
Как сообщалось, с 12 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года в Украине введен трехнедельный карантин.
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