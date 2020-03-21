Американской экономике предрекают более глубокий спад, чем во время кризиса 2008 года

Состояние американской экономики ухудшается быстрее, чем ожидалось, ее «первоначальный спад» будет более резким и болезненным, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу на первой полосе газеты The Washington Post.
Принятые властями чрезвычайные меры, направленные на сдерживание распространения нового коронавируса, привели к тому, что 84 млн американцев остаются в своих домах, а также к практически полному прекращению деятельности большинства предприятий в стране.
В результате экономического спада миллионы американцев теряют работу. По данным Bank of America, на следующей неделе министерство труда объявит, что уже примерно 3 млн жителей страны подали свои первые заявки на получение пособий по безработице. Это более чем в четыре раза превышает исторический максимум, установленный в 1982 году во время рецессии. С каждым днем, подчеркивает «Вашингтон пост», кризис набирает силу в связи с тем, что рестораны, кинотеатры, спортивные арены и предприятия закрываются, чтобы не допустить распространение инфекции.
Американские экономисты считают, что из-за последствий борьбы с коронавирусом уровень безработицы может взлететь с нынешних 3,5% до 20%. «Мы ожидаем чего-то действительно тяжелого, — отметила экс-руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. — Если предприятия несут такие серьезные убытки и вынуждены увольнять работников, а компании становятся банкротами, вывести их из этого может быть нелегко».
При этом, как отмечает издание, компания президента США Дональда Трампа Trump Organization, доходы которой существенно зависят от сферы туризма и ресторанов, серьезно пострадала в связи с закрытием ряда объектов и увольнением сотрудников в трех гостиницах. В свою очередь, продолжает газета, разведсообщество США в январе и феврале предупреждало власти о том, что вспышка инфекции может перерасти в пандемию.
В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 19624, умерли по меньшей мере 260 человек.
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