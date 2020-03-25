Трамп поддержал план по вытеснению России с рынка нефти

Президент США Дональд Трамп одобрил планы Саудовской Аравии по вытеснению России с нефтяного рынка. Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщает Politico.

По словам собеседника издания, в ходе телефонных переговоров 9 марта с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Трамп рекомендовал ему «держать цены низкими, но сохранять их рентабельными» для американских нефтяных компаний. Однако падение цен на нефть за две недели после этого звонка застало администрацию президента врасплох, сказал источник. «Никто и не думал, что стоимость нефти упадет так низко», — отметил он.

Как пишет Reuters, на фоне обвала на нефтяном рынке, вызванного ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией, Трамп планирует назначить экс-советника по нацбезопасности по делам Ближнего Востока и Северной Африки и бывшего помощника министра Дэна Бруйетта Викторию Коутс спецпредставителем по энергетике в Саудовской Аравии. Это назначение обеспечит «дополнительное присутствие» ведомства в регионе, сообщили агентству в Министерстве энергетики США.

Падение стоимости на нефть продолжается после того, как 6 марта на совместном заседании ОПЕК с представителями стран, не входящих в картель, в том числе России, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Москва выступала за то, чтобы оставить добычу на том же уровне, а Эр-Рияд выступил за снижение объемов. В результате соглашение ОПЕК+ распалось и нефтяные котировки обрушились.