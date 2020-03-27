В НБУ уверяют, что экономика Украины упадет не сильнее экономик других стран

Экономика Украины лучше готова к кризису и ее падение будет на уровне других стран, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

«Даже если мы будем видеть кризисную ситуацию, она не будет намного хуже, чем в других странах», — сказал Сологуб в ходе онлайн-пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что по итогам мирового кризиса 2008-2009 гг. проседание украинской экономики было значительно больше, чем у стран-соседей. В 2009 году ВВП Украины снизился на 15%, тогда как Польша показала положительную динамику роста, а страны еврозоны — падение на 3%.

«Сейчас, при сотрудничестве с МВФ, мы не видим таких катастрофических сценариев, когда Украина будет намного хуже по сравнению с другими», — добавил Сологуб.

Он уточнил, что НБУ работает с правительством для прогноза макроэкономической картины, хотя в данной ситуации строить прогнозы сложно.