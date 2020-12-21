Украинские банки не испытывают особых проблем из-за коронавирусного кризиса

Последствия кризиса для банков оказались мягче июньского прогноза, сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
«У нас были худшие ожидания того, как банковский, финансовый сектор будет проходить кризис. Сегодня, через полгода, мы видим, что кризис действительно повлиял на финсектор, но последствия были не настолько заметными и не настолько негативными, как мы опасались полгода назад», — сказал он в ходе пресс-брифинга в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Ваврищук указал, что во многих сегментах финансового рынка НБУ отмечает положительную динамику, несмотря на кризис.
«Наверное, в июне мы были слишком консервативными», — отметил он.
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