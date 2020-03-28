Россиянам могут запретить передвижение по стране

Российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, рассказал РИА Новости источник.
В пресс-службе местного правительства агентству не подтвердили, но и не опровергли это сообщение.
Напомним, что по cостоянию на 27 марта, в России общее число больных достигло 1036 (703 из них — в Москве), 45 человек выздоровели, трое умерли.
В этих условиях российские власти предпринимают меры по предотвращению распространения инфекции. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Повсеместно закрываются магазины, за исключением продовольственных и аптек, кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры.
Общественный транспорт в большинстве регионов продолжает работать. Только в Карелии движение полностью прекратится с 29 марта. Ограничено движение также в Краснодаре.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016