Россиянам могут запретить передвижение по стране

Российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, рассказал РИА Новости источник.

В пресс-службе местного правительства агентству не подтвердили, но и не опровергли это сообщение.

Напомним, что по cостоянию на 27 марта, в России общее число больных достигло 1036 (703 из них — в Москве), 45 человек выздоровели, трое умерли.

В этих условиях российские власти предпринимают меры по предотвращению распространения инфекции. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Повсеместно закрываются магазины, за исключением продовольственных и аптек, кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры.

Общественный транспорт в большинстве регионов продолжает работать. Только в Карелии движение полностью прекратится с 29 марта. Ограничено движение также в Краснодаре.