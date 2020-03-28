По состоянию на утро субботы в Украине 311 заболевших COVID-19

По данным МОЗ, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослый 1 ребенок).

За сутки было зафиксировано 93 новых случая.