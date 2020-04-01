Биржевой индекс Dow Jones показал худший первый квартал за всю свою историю

Биржевой промышленный индекс Dow Jones, один из старейших в США, показал худшие результаты за первый квартал года за всю обозримую историю, пишет Market Watch. С января по март он опустился почти на четверть — на 23,2%.
Если брать в расчет данные по всем кварталам, то падение оказалось сильнейшим с 1987 года. Тогда за один день, 19 октября, Dow Jones обрушился на 22,6%. Это событие получило название «черный понедельник».
Индекс Dow Jones охватывает акции 30 крупнейших компаний США, он был создан в 1884 году, а публиковаться начал в 1896. Сейчас он составляется на основе котировок акций 30 крупнейших компаний США. По данным Market Watch, падение в первом квартале оказалось крупнейшим за 124 года с момента появления данных в открытом доступе, а по данным Washington Post — за все 135 лет существования.
Другие американские биржевые индексы также показывают рекордное падение. Для S&P 500 этот квартал стал худшим со времен глобального кризиса 2008 года: он упал на 20% с начала года и на 24% с пиковых значений, установленных в феврале. Индекс NASDAQ, который обычно используется для отслеживания котировок на высокотехнологичном рынке, также показал худшее падение с четвертого квартала 2008 года.
И Market Watch, и WP указывают на то, что тренд на снижение индексов («медвежий тренд») зародился еще до объявления пандемии COVID-19, однако основной вклад в кризис внесло именно распространение заболевания.
О рекордном историческом спаде в экономике США свидетельствуют и другие показатели. 26 марта, в последнюю отчетную неделю, количество первичных обращений за пособием по безработице в Соединенных Штатах увеличилось до 3,28 млн. Этот показатель побил прошлый антирекорд, установленный в 1982 году, более чем в четыре раза. Еще в начале марта число американцев, обратившихся за пособием, составляло 211 тыс., что было близко к полувековому минимуму.
По последним данным, в США зафиксировано 189,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. По распространенности болезни страна занимает первое место, обогнав Китай, откуда COVID-19 начал распространяться по миру, более чем в два раза. От коронавирусной пневмонии в стране умерли более 4 тыс. человек. Медики из рабочей группы при Белом доме оценивают общее число возможных жертв в пределах от 100 тыс. до 240 тыс. при оптимистическом варианте.
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