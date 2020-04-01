В РФ за сутки заразились новым вирусом 440 человек

Общее число случаев заражения в России выросло до 2777, за день в этой стране заразились 440 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего за сутки зафиксировано семь летальных случаев: пять в Москве, по одному в Московской и Псковской областях.

За все время зафиксировано 24 летальных случая.