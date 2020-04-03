В Украине начали расти депозитные ставки

Банки уже начали повышать депозитные ставки.

«Некоторые банки начали поднимать свои процентные ставки по депозитам», – рассказала глава правления Альфа-Банка Виктория Михайле в ходе онлайн-трансляции дискуссии «Какие льготы получат заемщики во время всеукраинского карантина?», организованной «Финансовым клубом».

«Наш банк буквально на 0,5% поднял по всем срокам ставку по депозитам, поскольку ликвидность высокая. Будем смотреть за рынком», – признался заместитель главы правления ТАСкомбанка Сергей Бочаров.

Первый заместитель главы правления банка «Глобус» Елена Дмитриева говорит, что они ввели повышенный процент при автопролонгации. «У нас приток гривневых депозитов. Мы сделали акцию: добавляем 1% за автопролонгацию для гривневых депозитов. Для валютных мы этого не делаем, потому что ее некуда девать, мы ее спокойно отдаем», – отметила она.

По ее словам, клиенты активно забирают валютные депозиты, срок которых завершился.

«Забирают валютные депозиты по сроку. И мы это связываем с той паникой, что нет наличного доллара на рынке. Как только валюта появится, валютные депозиты будут перевкладываться», – прогнозирует она.