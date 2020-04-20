7 областей не предоставили в Киев информацию о тестировании украинцев на коронавирус

За прошедшие сутки семь областей Украины не предоставили информацию о тестировании граждан страны на коронавирус, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«За прошедшие сутки осуществлено 1988 исследований методом ПРЛ. Такое низкое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, которые обратились с соответствующей симптоматикой, при которой нужно проводить ПРЛ, уменьшилось, но, с другой стороны, за минувшие сутки 7 областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус», — сказал он на брифинге в понедельник.
Министр здравоохранения указал, что в числе областей, не предоставивших информацию, Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.
«Это недопустимые вещи. Я уже дал соответствующее распоряжение главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко, который выясняет обстоятельства сложившейся ситуации», — подчеркнул Степанов.
Ранее в эфире телеканала «1+1» замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.
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