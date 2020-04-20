В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 43 медработника

В Украине за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвержден у 16 детей и 43 медработников, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«За прошедшие сутки заболел 261 человек, из них 16 детей и 43 медработника...Но хорошая новость — 12 пациентов, в том числе 3 ребенка и 4 медицинских работника выздоровели», — сказал он на брифинге в понедельник.
По словам министра, в целом за все время пандемии коронавируса в Украине заболело 5710 человек, из них 374 ребенка и 1074 медработника.
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