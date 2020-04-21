В Бельгии наймут специальных людей для выявления носителей COVID-19

Бельгийские власти намерены нанять порядка 2000 человек для выявления потенциальных носителей вируса COVID-19, сообщает во вторник бельгийское издание Echo.
По его данным, в задачу нанятых сотрудников будет входить поиск лиц, контактировавших с носителем вируса. Всем потенциальным носителям вируса будет предложено пройти тесты. В случае положительного теста, заболевшим надлежит изолироваться на две недели.
Обучение сотрудников возьмут на себя региональные власти. «Речь идет о значительном числе сотрудников, но, к счастью, обучение достаточно простое. Хватит нескольких часов занятий», — сказал изданию источник, близкий к этому процессу.
Формирование групп по выявлению потенциальных носителей вируса станет частью стратегии по выходу Бельгии из режима изоляции, который пока действует до 3 мая. Ранее также сообщалось, что в Бельгии могут разработать специальное приложения для мобильных телефонов, которое поможет отслеживать контакты инфицированных COVID-19.
Бельгийские власти полагают, что пик эпидемии коронавируса в стране уже пройден, несколько дней подряд наблюдается снижение смертности и числа пациентов больниц с вирусом COVID-19.
Число заболевших коронавирусом в Бельгии за последние сутки выросло на 973 и составляет 40956. За сутки скончались 170 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19. Общее число смертей в контексте эпидемии достигло 5998.
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